شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "ملك و كتابة" يكشف تحريف تصريحات جمال عبد الحميد ضد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلى القيعى و إبراهيم المنيسى خلال برنامج " ملك و كتابة " على قناة الأهلى ، بعض المكافأت المالية التى حصل عليها جمال عبد الحميد لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق أثناء تواجده داخل القلعة الحمراء.

كان جمال عبد الحميد قد أكد فى تصريحات تليفزيونية أن الأهلى رفض تحمل استكمال مصاريف علاجه وتعرضه لأزمة مالية وقتها، ورفض مسئولو القلعة الحمراء وقتها استمراره بالفريق.

وأوضح القيعى و المنيسى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، أنه تم تحريف الكلام من قبل جمال عبد الحميد خلال التصريحات التى أدلى بها خلال بعض البرامج التلفزيونية وتجاهل النادى له بعدم المساعدة فى الإصابة التى لحقت به خلال تواجده بفريق الأهلى فى ذلك الفترة ورفض مسئولو القلعة الحمراء تكملة تكاليف علاجه.

وأشار إبراهيم المنيسى، أن جمال عبد الحميد حصل وقتها على مبلغ قدره 12 الف جنية مصريا مكافأة للاعبين من الفئة الاولى بعد الحصول على البطولة الأفريقية على الرغم من أنه كان مصاب وقتها وهذا المبلغ كان كبير جداًيكفي تكاليف علاجه وأكثر.