شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إبنة عمرو بركات وحفيدة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى صورة ينعى وفاة إبنة عمرو بركات صانع العاب فريق سموحة و القادم من الأهلى على سبيل الاعارة وحفيدة ايهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى . وانتقل عمرو بركات صانع العاب فريق الاهلى إلى فريق سموحة لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الماضية .

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