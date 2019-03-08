شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى ثامن جولات نهائيات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الأوليمبى بنتيجة 26 /18 فى إطار ثامن جولات الدور النهائى بدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 .
كما شهدت هذه الجولة فوز كلاً من هليوبوليس على طلائع الجيش 28 /25 و الزمالك على الجزيرة 32 /27 ، بينما تعادل سموحة مع سبورتنج 21 /21 .
بنتائج مباريات اليوم، يسيطر الزمالك على القمة برصيد 27 نقطة، بدون أي هزيمة، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بينما يتذيل الأولمبي قاع الجدول باحتلال المركز الثامن من جدول الترتيب برصيد 10 نقطة.
فيما تقام الجولة التاسعة يوم الخميس القادم بمواجهات بين كلا من هليوبوليس مع الأوليمبى، طلائع الجيش مع الأهلى، سبورتنج مع الزمالك و سموحة مع الجزيرة .
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