الموت يفجع نجم الأهلي السابق

كتب: ضياء السقا نعى المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، وفاة ابنة لاعب الفريق عمرو بركات. وقدم عامر التعازي عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مساء الخميس. جدير بالذكر أن عمرو بركات انتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى سموحة على سيبل الإعارة 6 أشهر قادما من الأهلي.

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