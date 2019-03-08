وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وصل مساء اليوم الخميس الطاقم التحكيمي المُكلف من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لإدارة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني القاهرة.

ويستضيف الزمالك نظيره جورماهيا مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية

بينما من المقرر أن يصل الحكم الرابع يوم غد الجمعة.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاري، حكمًا للساحة ويعاونه كلاً من النيجيرى أبيل بابا، والتشادي عيسى يايا، والغاني لطيف قاديري حكمًا رابعًا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.