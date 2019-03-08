كوكا لمصراوي: نعد الجماهير بالتتويج بأمم أفريقيا.. ومدرب أولمبياكوس سبب تألقي

محمد اسماعيل - القاهرة - أحمد عبد الباسط:

يعيش أحمد حسن "كوكا"، المحترف المصري في صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني حالة من التألق خلال الفترة الماضية، بعدما رفع سجله التهديفي مع فريقه إلى 12 هدفًا خلال 26 مباراة بجميع البطولات التي يشاركون بها.

وفي هذا السياق قال أحمد حسن كوكا ـ في تصريحات خاصة لمراسل لمصراوي مساء اليوم الخميس ـ :"الحمدلله فضل من الله أي لاعب يجتهد يكرمه الله.. كما أن المدرب له فضل كبير في تألقي مع الفريق فعندما يعطيك المدرب الثقة تريد أن تُظهر ما لديك من طاقة وإمكانيات والحمدلله سعيد جدًا في اليونان".

وأبدى كوكا كذلك سعادته بعودته للمشاركة مع المنتخب في معسكره المقبل؛ حيث أضاف:"أتمنى التوفيق من الله خلال الفترة المقبلة لنا ونشرف بلدنا بالتتويج بكأس أمم أفريقيا الذي نعد به الجماهير التي تساندنا ولابد أن نسعدها".

وأوضح المهاجم صاحب الـ 26 عامًا، أنه يستعد لكل مباراة مع أولمبياكوس على حدى دون التفكير في المباراة التي تسبقها أو تليها:"أركز في كل مباراة وأخذ الأمور خطوة بخطوة وأركز مع النادي كثيرًا للظهور بشكل جيد مع المنتخب ونشرف بلدنا".

يُذكر أن كوكا قد سجل مع فريقه أولمبياكوس هدفين خلال 4 مباريات شارك بها في الدوري الأوروبي ومثلهما خلال 5 مباريات ببطولة كأس اليونان بالإضافة 8 أهداف خلال 16 مباراة شارك بها معهم ببطولة الدوري.