سولاري مستمر مع الريال حتى الإثنين.. والاختيار بين مدربين

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد سيتولى قيادة الفريق حتى مباراة بلد الوليد في الليجا الأحد المقبل، على أن يتم تحديد مصيره الأحد المقبل.

وسيستمر سولاري في تدريب ريال مدريد في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني أنه سيقود الفريق حتى نهاية الموسم، حيث اختار النادي الاستمرار لعدة أيام من أجل تقييم الموقف وتأجيل القرار النهائي حتى الإثنين المقبل قبل مواجهة الدوري المقبلة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن فكرة إقالة سولاري في الوقت الحالي سيكون لها تأثير سلبي على المباراة المقبلة، غير أن فكرة رحيل المدرب باتت الخيار الأول بالنسبة لإدارة النادي واللاعبين حيث لم يعد هناك ثقة في إمكانية تقديم المدير الفني لمستوى أفضل.

وعقد اليوم الخميس، فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد جلسة مع جوسيه أنخيل سانشيز المدير العام للنادي، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل اتخاذ القرار إلى الإثنين، وذلك بعدما فقدت إدارة النادي الثقة في المدرب نتيجة لخسارة 3 ألقاب في 6 أيام فقط.

وبات خيارات ريال مدريد محصورة بين مدربين اثنين هما زين الدين زيدان، وجوزيه مورينيو حيث سيظل الأمر محل نقاش حتى موعد اتخاذ القرار بشأن سولاري.