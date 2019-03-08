كلاوديو رانييري على أعتاب نادي روما الإيطالي

أعلن نادي روما الإيطالي، إقالة إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني للفريق، عقب توديع منافسات دوري أبطال أوروبا، على يد بورتو البرتغالي.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أن كلاوديو رانييري المدير الفني السابق لفولهام الإنجليزي، سيتولى المهمة الفنية لروما، خلفًا لدي فرانشيسكو.

وأضافت الصحيفة أن رانييري سيصبح المدرب الجديد لروما، خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه سينضم لمدة 3 أشهر فقط، مع خيار التمديد.

وتابعت الصحيفة أن المدرب الإيطالي، من المتوقع أن يصل إلى العاصمة روما، غدًا الجمعة، لتولي المهمة الفنية للذئاب.

وكان ماتيا جراساني، وكيل أعمال رانييري، قد شوهد بالفعل في ملعب التريجوريا، مقر تدريبات روما، مساء اليوم الخميس، لإجراء المفاوضات.