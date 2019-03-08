سولسكاير يصنع المستحيل في حديقة الامراء

لم تهدر وسائل الإعلام النرويجية الوقت، وبادرت بالاحتفال بأولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، الذي نجح في تحقيق أحد أهم الانتصارات، في تاريخ النادي بدوري أبطال أوروبا، بعد التفوق على باريس سان جيرمان في عقر داره.

ونشرت صحيفة "فردنس جانج" صورة سولسكاير، في صدر صفحتها الأولى، اليوم الخميس، وكتبت "النصر".

واختار تروند يوهانسن عنوانا لمقاله في صفحة الرياضة، عندما وصف الفوز بأنه "أجمل عملية سرقة في العالم".

وأضاف "لم يصدق أي شخص، أنه من الممكن سرقة بطاقة التأهل إلى دور الثمانية... لكن المزيج بين مانشستر يونايتد وأولي جونار سولسكاير، يمكنه أن يحقق أي شيء".

وكان سولسكاير لا يزال يدرب مولده النرويجي، حين شاهد قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وكشف سولسكاير للصحيفة، أنه كان يعتقد أن يونايتد سيواجه صعوبة، أمام بطل الدوري الفرنسي.

وقال "بالفعل قلت هذا.. أتذكر أنني قلت لابني نواه، إنها ستكون مهمة صعبة جدا".

وبعد مرور أكثر من شهرين بقليل، كان سولسكاير حاضرا مع يونايتد، بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو، ليحقق فوزا مفاجئا.

ويحظى المدرب البالغ عمره 46 عاما، بشعبية كبيرة في النرويج، وتسلط الأضواء على كل خطوة يقوم بها في إنجلترا.

* "من بطل إلى أسطورة"

وأشادت صحيفة "أفتنبوستن"، الأكثر توزيعا في النرويج، بإنجاز سولسكاير، وكتبت في العنوان الرئيسي "إنجاز باريس.. يحوّل سولسكاير من بطل إلى أسطورة".

وكتب الصحفي دانييل رود-يوهانسن، بعد متابعة اللقاء في باريس "كانت صيحات جمهور الفريق صاحب الأرض عالية جدا، لكن ماركوس راشفورد سجل من ركلة الجزاء.. ليصبح إنجاز أولي جونار سولسكاير حقيقة".

ونشرت محطة (إن.آر.كي) التلفزيونية الرسمية مقالا، عبر موقعها على الإنترنت، عبر فيه الكاتب ثوري هوجشتاد، عن تطلعات الكثير من الشعب النرويجي، لكي يصبح سولسكاير مدربا دائما في أولد ترافورد.

وكتب هوجشتاد "إذا لم يكن ما فعله أولي جونار سولسكاير كافيا، ليصبح مدربا دائما لمانشستر يونايتد بعد تلك الليلة.. فلن يحصل أبدا على هذه الوظيفة، إذ لا يمكنه القيام بأفضل من ذلك".

وسواء أصبح مدربا دائما أم لا، فإن سولسكاير استغل فرصة وجوده في باريس، بعد نهاية المباراة، واحتفل بالفوز مع إيريك كانتونا، مهاجم يونايتد السابق، وأليكس فيرجسون، مدربه السابق.

وقال سولسكاير لصحيفة "فردنس جانج": "يشعر (فيرجسون) بالسعادة بكل تأكيد والفخر أيضا.. هكذا نتعامل مع الأمور في مانشستر يونايتد".