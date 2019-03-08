خسارة آرسنال أمام رين في الدوري الأوروبي

تلقى فريق آرسنال خسارة مخيبة أمام مضيفه رين، اليوم الخميس، بنتيجة 1-3، على ملعب روازون بارك، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتبعا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن خسارة آرسنال، هي الأثقل في بطولة الدوري الأوروبي، منذ سبتمبر/أيلول 1982، بالمسمى القديم للبطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

وكانت أثقل خسارة للجانرز قبل مباراة رين في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي سابقًا، أمام سبارتاك موسكو، بنتيجو 2-5.

وشهدت مباراة اليوم الخميس، تعرض سوكراتيس باباستاثوبولوس، مدافع آرسنال، للطرد في الدقيقة الـ41 من الشوط الأول، كما استقبل الجانرز هدفًا ذاتيًا من ناتشو مونريال في الدقيقة الـ65، ليسقط بثلاثية قاسية خارج القواعد.

وأصبح آرسنال بحاجة للفوز 2-0 في مباراة العودة، التي تقام الأسبوع المقبل في لندن، من أجل ضمان تأهله إلى دور الثمانية للمسابقة، فيما يكفي رين الخسارة بفارق هدف، من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.