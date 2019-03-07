شكرا لقرائتكم بالفيديو.. القيعى عن نبذ التعصب: "المخطئ يشيل كفنه زي الصعايدة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب عدلي القيعي المنظومة الرياضية في مصر بالتخلص من "الصديد" الذي يسبب الأزمات الرياضية قبل البحث عن حلول للقضاء على التعصب من خلال مؤتمرات وندوات لنبذ التعصب.
وقال القيعى في برنامجه ملك وكتابه الذي يذاع على قناة الأهلى، أنه يجب التعامل مع التعصب في الوسط الرياضي بشيء من العقلانية والقوة في نفس الوقت، مطالباً أن يحمل المخطئ كفنه مثلما يحدث في الصعيد.
وأكد القيعي أن الوسط الرياضي لن ينصلح حاله قبل مواجهة الأسباب التي تؤدي للفتنة وتعمل على إشعالها.
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