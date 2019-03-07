شكرا لقرائتكم وفاة نجلة عمرو بركات.. الخليج 365 يشاطر اللاعب أحزانه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفت قبل قليل، نجلة عمرو بركات صانع العاب فريق سموحه و المنتقل من الأهلى على سبيل الاعارة وحفيدة ايهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى . ونشر فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى صورة ينعى وفاة إبنة لاعب الفريق السكندري. وانتقل عمرو بركات صانع العاب فريق الاهلى إلى فريق سموحة لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الماضية . ويشاطر الخليج 365 اللاعب أحزانه لوفاة نجلته الصغيرة.

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