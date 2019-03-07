شكرا لقرائتكم تقارير عاجلة.. إقالة سولاري من تدريب الريال خلال ساعات ومورينيو البديل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية عاجلة، أن نادى ريال مدريد الإسبانى سيقيل المدير الفنى سانتياجو سولارى خلال الساعات القليلة المقبلة.

ذكرت صحيفة "ماركا" أن النادي الملكى سيعلن خلال ساعات تولى البرتغالى جوزيه مورينيو مسئولية تدريب الميرنجى بدلا من سولاري، بعد أن خرج الريال خالى الوفاض من البطولات فى الموسم الجارى.

وأشارت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ، والمدير العام خوسيه أنجل سانشيز ، استقرا على الإطاحة بسولاري، وأن امكانية وداع الأرجنتيني حقيقة ، لكن يبقى إيجاد بديل من هنا حتى نهاية الموسم، وإن كان مورينيو هو الأقرب لتولى المهمة.

فيما أشار البرنامج الإسبانى الشهير "الشيرنيجتو" أن ريال مدريد سيصدر بيانا بتولى مورينيو مهمة تدريب الملكى فى وقت متأخر الليلة.



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