شكرا لقرائتكم تشيلسي يضرب دينامو كييف بثلاثية في الدوري الأوروبي.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق تشيلسي الإنجليزى فوزا هاما على ضيفه ديناكو كييف الأوكرانى بثلاثة أهداف دون مقابل فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج" فى ذهاب دور الـ 16 من الدورى الأوروبى.

سجل الإسبانى بيدرو رودريجيز هدف البلوز الأول فى الدقيقة 17، بينما سجل البرازيلى ويليان الهدف الثانى فى الدقيقة 64 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، واختتم الشاب كالوم هودسون-أودوى الأهداف فى الدقيقة الأخيرة.

بذلك يكفى تشيلسى التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين فى لقاء الإياب الذى سيقام بالعاصمة الأوكرانية الخميس المقبل، من أجل التأهل لدور الثمانية.

وفى نفس الدور، حقق نابولى الإيطالى فوزا كبيرا على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوى 3-0، كما فاز فالنسيا الإسبانى على كراسنودار الروسى 2-1.



بيدرو

روس باركلى

فرحة بيدرو وجيرو

ماوريسيو سارى

هدف ويليان