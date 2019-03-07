شكرا لقرائتكم المشير طنطاوي والخطيب وحييب وشلتوت في فرح احمد علاء شاكر..صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل أحمد علاء شاكر نجل طبيب المنتخب الوطنى السابق بحفل زفافه، اليوم الخميس، بحضور كوكبة من نجوم الرياضة على رأسهم المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام السابق للقوات المسلحة ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الاهلى.

كما حضر الحفل الناقد الرياضى عصام شلتوت مدير تحرير جريدة " اليوم السابع " وعلاء نبيل المدير الفنى السابق للمقاولون العرب والمهندس شريف حبيب رئيس النادى السابق وضياء السيد مدرب المنتخب السابق.



حفل نجل طبيب المنتخب السابق



حفل نجل طبيب المنتخب السابق



حفل نجل طبيب المنتخب السابق



حفل نجل طبيب المنتخب السابق (4)



حفل نجل طبيب المنتخب السابق



حفل نجل طبيب المنتخب السابق



حفل خطوبة نجل طبيب المنتخب السابق



حفل نجل طبيب المنتخب السابق



حفل نجل طبيب المنتخب السابق



حفل نجل طبيب المنتخب السابق



حفل نجل طبيب المنتخب السابق



حفل نجل طبيب المنتخب السابق



حفل خطوبة نجل طبيب المنتخب السابق (13)



حفل نجل طبيب المنتخب السابق



حفل نجل طبيب المنتخب السابق



حفل نجل طبيب المنتخب السابق