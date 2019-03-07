شكرا لقرائتكم تراوالي الشباب.. صديقٌ لصربي الأهلي ويعشق أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مرت الأعوام لينتقل الغامبي الدولي بوبكر تراوالي، إلى الدوري السعودي، والذي سبق لزميله وصديقه العزيز، الصربي نيكولا بيتكوفيتش، اللعب فيه للأهلي السعودي قبل 8 أعوام.

واعترف تراوالي بأن انتقاله للصين وهو صغير في العمر، كان تحدياً صعباً بالنسبة له خاصة وأن فارق التوقيت الشاسع حال بينه وبين التواصل المستمر مع أهله في العاصمة بانجول.

ويروي اللاعب الملقب بـ"ستيف" قصته كيف أن أهالي مدينته وأفراد عائلته حالوا بينه وبين اللعب في الصين قبل أن يستطيع تراوالي الصغير تغيير آرائهم ويصبحوا متابعين للدوري الصيني بسببه "حاولوا كثيراً منعي من الذهاب إلى الصين لبعدها واختلاف الثقافات، إلا أنني جعلتهم الآن شغوفين بمتابعة هذه البطولة".

وشهدت مسيرة تراوالي بروزاً واضحاً في الصين بعد أن ساعد فريقه بالفوز بلقب الدرجة الأولى والصعود للدوري الممتاز وتسجيله 17 هدفاً في موسمه الأول، قبل أن ينتقل بعدها بموسمين إلى هينغفينغ ويهز شباك اثنين من كبار الدوري الصيني بسداسية، بعدما سجل ثلاثية في مرمى بكين غوان وألحقها بأخرى في مرمى بطل آسيا مرتين، غوانزو إيفرغراندي، ليلعب بعدها في فولدي كلوب الدنماركي.

بيتكوفيتش بقميص الأهلي

ويذكر تراوالي بأن بيتكوفيتش هو أعز أصدقائه خلال فترته في الصين، ويقول "كونت عددا من الصداقات في الصين مع الزملاء، ولكن بيتكوفيتش هو الأقرب لي، هو شخص متواضع جداً ودائماً ما أنظر له كأخي الكبير". ويضيف "هو يقدم لي النصائح دائماً ويرشدني كيف أكون لاعباً في أوروبا ولذلك أنا أحترمه كثيرا ".

ولعب تراوالي بجانب بيتكوفيتش خلال موسم 2016 - 2017 بقميص يانبيان فوندي، بعدما صعد إلى الدوري الممتاز. وسبق للمدافع الصربي اللعب للأهلي السعودي في منتصف موسم 2011 - 2012، معاراً لستة أشهر من صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، وفاز معهم ببطولة كأس الملك في عام 2011 عندما سجل إحدى الركلات الترجيحية أمام الاتحاد في النهائي، كما حل وصيفاً مع الفريق في مسابقة الدوري للموسم نفسه.

ويمنّي تراوالي النفس بأن يصل ما وصل إليه عديد من الأفارقة في أوروبا مثل الإيفواري دروغبا والسنغالي ماني، إلا أن طموحه هو أن يكون مثل أوباميانغ ويحقق حلم حياته باللعب بقميص أرسنال، بعدما بات يعشقه بسبب تشجيع شقيقه لفريق "المدفعجية".