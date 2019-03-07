صور ..ضياء ونادر السيد وعلاء نبيل فى حفل زفاف إبن علاء شاكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل زفاف أحمد نجل الدكتور علاء شاكر طبيب التـأهيل و العلاج الطبيعى للمنتخب الوطني السابق، حضور ضياء السيد نجم الاهلى و منتخب مصر السابق و نادر السيد حارس مرمى المنتخب السابق. كما تواجد علاء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون وطارق مصطفى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق. وكان المشير حسين طنطاوي و محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى و عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع قد حضروا حفل زفاف نجل علاء شاكر طبيب المنتخب السابق فى جيل 90 تحت قيادة محمود الجوهري من أوائل العاملين فى مجال التأهيل والعلاج الطبيعي فى الملاعب المصرية.

المشير طنطاوي و اللواء صفي بسيوني

المشير و الخطيب و شلتوت فى حفل زفاف احمد شاكر

شريف حبيب و علاء نبيل

ضياء السيد و أسرته

نادر السيد فى حفل زفاف نجل شاكر

نبيل و مصطفى وترك وسيف

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