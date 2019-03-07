شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 7 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 7 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة التى يأتى على رأسها الاستعدادات لمواجهة جورماهيا الكينى فى المباراة المقرر يوم الأحد المقبل.

الزمالك يستعيد إبراهيم حسن ويبعد حفنى وجمعة وإمام قبل مواجهة جورماهيا

عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المُقام حالياً على ملعب النادى، استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى التى ستقام الأحد المقبل على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات فى الكونفدرالية، شهدت المُحاضرة حديث جروس مع لاعبى نادى الزمالك عن بعض الأمور الفنية المعينة، بجانب توجيه بعض التعليمات والمهام الخاصة للاعبين من أجل تنفيذها فى المباراة المقبلة، وطالب المدير الفنى اللاعبين بتنفيذ المطلوب منهم على أكمل وجه، خاصة فى المرحلة المقبلة لمواصلة الانتصارات. وانتظم محمد عبد الغنى وإبراهيم حسن لاعبا نادى الزمالك فى التدريبات الجماعية اليوم عقب نهاية البرنامج التأهيلى الذى وضع لهم على مدار مران الأمس بسبب معاناتهما من الإرهاق، فيما خصص الجهاز الفنى للزمالك اليوم فقرة تأهيل خاصة لأيمن حفنى وعبد الله جمعة وحازم إمام، لاعبى الفريق، داخل جمانيزيوم النادى، حيث فضل الجهاز الفنى خوضهم هذه الفقرة البدنية والتأهيلية فقط اليوم، للتغلب على الإرهاق الذى يعاني منه الثلاثى على أن يشارك الثلاثى غدا بشكل طبيعى فى التدريبات.

شيكابالا يبتعد عن تدريبات الزمالك بسبب عقد أبولون

شهدت الساعات الماضية إخطار مسئولى نادى الزمالك لمحمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق المُعار لأبولون سميرنى اليونانى، بعودته إلى الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل بعد نهاية فترة الإعارة إلى أبولون، لتدور التساؤلات حول إمكانية عودة "الأباتشى" لتدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية خاصة لتواجده فى القاهرة. مصدر مقرب من شيكابالا أكد أنه لن يستطيع العودة لتدريبات نادى الزمالك فى الوقت الحالى بسبب عدم فسخ عقده مع أبولون اليونانى، وكان من المنتظر أن تتم تلك الإجراءات فى شهر يناير الماضى ولم يتسن إتمامها لتعثر انتقاله للمصرى البورسعيدى، لذا لن يستطيع اللاعب الانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية بسبب امتداد عقده أبولون، حيث سينتهى بنهاية الموسم الجارى، موضحاً أن اللاعب سيخوض تدريبات خاصة خلال الفترة الحالية حتى يكون جاهزاً للموسم الجديد.

جروس يلجأ للتدريبات التخصصية لمعالجة الأخطاء قبل موقعة جورماهيا

قام الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين فى مران اليوم اليوم الخميس، من أجل معالجة الأخطاء، قبل مواجهة جورماهيا الكينى، يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة فى المجموعة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية وأدت كل مجموعة فى مران الزمالك فقرة تكتيكية بعرض الملعب إحداهما تحت إشراف جروس وأمير عزمى وضمت لاعبى خط الوسط والمدافعين، والأخرى تحت إشراف بيير شومان وأيمن عبد العزيز وضمت اللاعبين بخط الهجوم وصانعي الألعاب وتم التركيز خلال هذه الفقرة على بعض الأمور الفنية المعينة لتنفيذها أمام جورماهيا كذلك تصحيح بعض الأخطاء.

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