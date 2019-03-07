جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز اليوم الخميس 7 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الخميس 7/3/2019، مباراة واحدة بين الاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز.
الاتحاد السكندرى يهرب من منطقة الخطر بالفوز على الإنتاج برباعية
تغلب الاتحاد السكندرى على الإنتاج الحربى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع والعشرين فى بطولة الدورى الممتاز.
واستمر محمود علاء مدافع الزمالك وأحمد على مهاجم المقاولون في صدارة ترتيب جدول الهدافين برصيد 12 هدفًا.
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