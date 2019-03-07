شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السفير المصرى بالكونغو: جماهير فيتا كلوب تشجع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمدي شعبان السفير المصري في الكونغو أن فريق الأهلى لديه شعبية كبيرة بدولة الكونغو ويوجد بعض من جماهير فيتا كلوب تشجع الشياطين الحمر، مؤكدًا أن الأهلى يحظى بشعبية كبيرة هنا.

وأضاف السفير الصرى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، أنه تم التنسيق من قبل سمير عدلى المدير الإدارى للأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على كافة الأمور مثل الإقامة والانتقالات منذ عدة أسابيع.

وأوضح حمدى شعبان، أن جماهير فيتا كلوب تشجع فريقها بحماس ولكن لا تضر المنافسين ونوفر كل أجواء الراحة لبعثة الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.