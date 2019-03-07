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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الاتحاد السكندرى يهرب من منطقة الخطر بالفوز على الإنتاج برباعية

طاقم حكام مباراة الزمالك وجورماهيا فى القاهرة بدون الحكم الرابع

 

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الاتحاد السكندرى يهرب من منطقة الخطر بالفوز على الإنتاج برباعية

 

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ننشر تذكرة مباراة المنتخب الأوليمبي أمام هولندا بمعسكر إسبانيا

 

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أبوريدة وشوبير ومجاهد وزاهر فى تشييع جثمان والدة خالد لطيف

 

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مؤتمر صحفى للاسارتى غداً للحديث عن مواجهة الأهلى وفيتا كلوب

 

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الأهلى يعرض نتيجة فحوصات حمدى فتحى على الهيئة الطبية

 

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الغزال ونجيب وصلاح محسن .. حالهم ايه فى الأهلى دلوقتى

 

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الزمالك يستعيد إبراهيم حسن ويبعد حفنى وجمعة وإمام قبل مواجهة جورماهيا

 

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شيكابالا يبتعد عن تدريبات الزمالك بسبب عقد أبولون

 

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جروس يلجأ للتدريبات التخصصية لمعالجة الأخطاء قبل موقعة جورماهيا

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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