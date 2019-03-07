سوبر كورة .. القيعى عن نبذ التعصب :"المخطئ يشيل كفنه زي الصعايدة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدلي القيعي المنظومة الرياضية في مصر بالتخلص من الصديد الذي يسبب الأزمات الرياضية قبل البحث عن حلول للقضاء على التعصب من خلال مؤتمرات وندوات لنبذ التعصب. للمزيد اضغط هنا ....

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