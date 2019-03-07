شكرا لقرائتكم خبر عن صورة..وزير الرياضة يطمئن على هداية ملاك بعد إجرائها عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وزير الشباب و الرياضة على الإطمئنان تليفونيا على هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، بعد إجراءها عملية جراحية عاجلة في اليد اليسري تحت إشراف الطبيب المصري أشرف محرم بتثبيت سلاميات اليد والتي تعرضت لكسر أثناء المباراة، وقد عادت اللاعبة إلى منزلها بعد إجراء العملية بنجاح.

وكانت هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد ريو قد تعرضت لإصابة في اليد اليسرى خلال مباراة نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة والتي أحرزت فيها الميدالية البرونزية.

عادت هداية ملاك إلى القاهرة بدلا من استكمال برنامجها التدريبي بصربيا، فورعودتها تم التواصل والتنسيق مع حسن كمال مستشارها الطبي ورئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية وأشرف محرم استاذ جراحة اليد بالقصر العيني.