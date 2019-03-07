جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز اليوم الخميس 7 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس أقيمت اليوم الخميس 7/3/2019، مباراة واحدة بين الاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز . الاتحاد السكندرى يهرب من منطقة الخطر بالفوز على الإنتاج برباعية تغلب الاتحاد السكندرى على الإنتاج الحربى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع والعشرين فى بطولة الدورى الممتاز. ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 52 نقطة وياتى الاهلى بالمركز الثانى برصيد 51 نقطة وفى المركز الثالث بيراميدز برصيد 48 نقطة . وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد مباراة اليوم كالتالى:

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