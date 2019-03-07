وفاة ابنة لاعب الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: توفيت ابنة عمرو بركات لاعب الأهلي السابق وسموحة الحالي، وحفيدة إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري. ونشر ناديا الأهلي والمصري نعيا لابنة اللاعب، عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب الأهلي عبر حسابه: "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي و القطاعات الرياضية بالنادي ينعون بمزيد من الحزن و الأسى ابنة اللاعب عمرو بركات والتي وافتها المنية اليوم ..تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته والهم أسرتها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون". وانضم بركات لنادي سموحة في يناير، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

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