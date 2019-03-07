 مران الأهلي.. محاضرة من لاسارتي.. تدريبات شاقة للحراس.. وجمل تكتيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - استئأنف فريق الأهلي مرانه مساء اليوم الأربعاء بعدما ألغاه مساء يوم أمس عقب وصوله الكونغو؛ لمواجهة نظيره فيتا كلوب مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار إلغاء المران من قبل المدير الفني للأهلي لاسارتي؛ حيث أراد التخلص من ضغوط وإرهاق الرحلة التي خاضها اللاعبون إلى هناك.

وقاد اليخاندرو، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني فقرة من التدريبات البدنية والاستشفائية للاعبي الفريق في بداية المران الذي يقام على ملعب الشهداء في الكونغو.

وحرص اليخاندرو على قيادة اللاعبين في فقرة مطولة من التدريبات البدنية استمرت ١٥ دقيقة؛ للتخلص من ضغوط وإرهاق الرحلة التي خاضها اللاعبون إلى هناك.

وبدأ المران بمحاضرة فنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق؛ حيث تحدث إلى اللاعبين عن أهمية مباراة فيتا كلوب المقبلة.

واستمرت المحاضرة ١٠ دقائق؛ حيث شهدت حديث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة وكيفية التعامل مع أرضية الملعب وأجواء المباراة.

ومن جانبه قاد طارق سليمان، مدرب حراس المرمي؛ حيث نفّذ تدريبات بدنية شاقة للثنائي على لطفي ومحمد الشناوي، حارسا الفريق.

وحرص سليمان على قيادة ثنائي حراسة المرمى في تدريبات بدنية قوية مع بداية المران الأول للأهلي في الكونغو.

وقام سليمان، بعد ذلك، بتنفيذ بعض الوحدات الفنية للاعبين من خلال التدريب على الكرات العرضية والتصويب من خارج منطقة الجزاء.

وحرص سليمان على الحديث معهما في جلسة منفردة عن طبيعة الأرضية الملعب وكيفية التعامل مع الانفرادات، والتصويب من مهاجمي فيتا كلوب.

وحرص مارتن لاسارتي، المدير الفني على إجراء تقسيمة قوية مع نهاية المران الأول للأهلي في الكونغو.

وقام لاسارتي بإيقاف التقسيمة الفنية أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين، ومنحهم تعليمات فنية محددة للمدافعين ولاعبي الوسط والهجوم.

وحرص لاسارتي، خلال المران على منح اللاعبين بعض التدريبات التكتيكية بعد دراسة الفريق المنافس بالفيديو جيدًا، ورصد أبرز نقاط القوة والضعف في صفوفه.