وليد صلاح الدين يتحدث عن.. الدوري الصعب.. المربع الذهبي.. وحزنه بسبب عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يلتمس وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالاتحاد السكندري، العذر لبعض المدربين الذين ينفعلون خلال الجولات الجارية من بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن المباريات أصبحت صعبة وتتميز بالإثارة الشديدة.

الاتحاد فاز برباعية مقابل هدفين على نظيره الإنتاج الحربي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.

وأضاف صلاح الدين، في تصريحات لفضائية أون سبورت عقب المباراة ـ :"الله يكون في عون الفرق ففوز اليوم ارتفعنا 5 أو 6 مراكز بجدول الدوري وفوزنا في المباراتين التاليتين أمام الجونة والحدود يجعلنا ننافس على المربع الذهبي ولو هُزمنا سنعود مرة أخرى..الدوري صعب والإمكانيات لا يوجد بها فارق بين الأندية".

وتابع مدير الكرة بالاتحاد:"اللاعبون كانوا جيدون اليوم وهناك روح داخل الفريق واستثمار للفرص بصورة جيدة وعن ركلات الجزاء بالمباراة لم أراها مرة ثانية ولكن أعتقد أن احتسابها كان صحيحًا".

وانتقل مدير الكرة في الاتحاد بحديثه لعمار حمدي الذي صنع هدفين وسجل ثالث في رباعية فريقه أمام الإنتاج، بقوله:"هو موهبة كبيرة ولكن لابد أن يعي أنه يجب أن يؤمن أنه يريد فعل شيء لنفسه ولازال أمامه عملًا كبيرًا.. وربما يكون بعد عامين من أفضل اللاعبين بمصر".

وأتم حديثه بإبداء حزنه بسبب استنكار بعض المحللين انضمام عمار حمدي لصفوف معسكر المنتخب الوطني المقبل في شهر مارس الجاري:"لازال صغيرًا فلا تحبطوه".