عمار حمدي.. بين بازل والانتقال للأهلي وأزمة الخماسي وملحمة الـ31 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

داخل المستطيل الأخضر، البعض يتمسك بحلم التألق من نصف فرص، والبعض يترك نفسه لليأس وضياع الأمل، ومن بين من تمسكوا بالفرصة من اللحظة الأولى عمار حمدي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري.

بالتأكيد عمار حمدي لم يكن يتخيل صباح اليوم الذي أكمل فيه 20 عامًا أنه سيتألق مع الاتحاد السكندري ويتسبب في 3 أهداف خلال الفوز المثير على الإنتاج الحربي.

سجل وتسبب في ركلة جزاء ثم صنع عمار حمدي قبل أن يغادر ملعب المباراة وفريقه متقدم بنتيجة 3-2، في المباراة التي انتهت 4-2 لصلاح زعيم الثغر.

منذ أكثر من عام بقليل بدأ عمار حمدي في الظهور بالدوري الممتاز، وكان آنذاك يلعب في صفوف النصر القاهري وحيث حصل على فرصة المشاركة بداية من يناير 2018، في موسم لم يشهد سوى تسجيل هدف وصناعة آخر.

لكن بالرغم من عدم الفاعلية الكبيرة، أعلن نادي النصر آنذاك أن عمار حمدي محل اهتمام من نادي بازل الذي طلبه لقضاء فترة معايشة للفريق في الصيف الماضي، دون أن تكتمل الأمور.

تدخل الأهلي في المفاوضات من أجل الحصول على اللاعب الشاب في ظل سياسته التي عمل عليها من أجل التعاقد مع عدد من العناصر الشابة.

صفقة عمار حمدي كلفت الأهلي 5 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ آخر كمتغيرات حسب ما سيقدم اللاعب، بالإضافة إلى 15% من عملية بيعه لأي نادي آخر.

وكان عمار حمدي طرفًا في أزمة حدثت لعدد من اللاعبين الشباب في الأهلي بسبب لعب كرة خماسية مع عدد من الأصدقاء، في حين أن هذا الأمر ممنوع على اللاعب المحترف، غير أنه وباقي الزملاء نفوا الأمر تمامًا.

ومع عدم حصول عمار على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول في الأهلي، قرر النادي إعارته إلى الاتحاد السكندري من أجل الحصول على دقائق للمشاركة.

وتحدث عمار حمدي عن الأمر: "تحت أمر النادي الأهلي، في أي وقت، سألعب مع الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، إذا طلبني النادي للعودة سأوافق، وإذا قرر أن أبقى عام آخر معارًا سأوافق."

تألق حمدي كان ملفت للنظر تمامًا منذ الظهور الأول حيث سجل هدفين في أول مباراة له حيث لعب كبديل أمام المصري في 4 فبراير الماضي.

واستمر تألق اللاعب الشاب فقد شارك على مدار 339 دقيقة في 7 أهداف إذ صنع 3 وسجل 3 وتسبب في ركلة جزاء على مدار 4 مباريات لعبها، وهو ما يعني أن معدل المساهمة في التهديف وصل إلى هدف كل 48 دقيقة، في الدوري.

وتسبب تألق عمار في استدعاء اللاعب من أجل تمثيل المنتخب الوطني في التجمع القادم الذي سيشهد مواجهة منتخبي النيجر ونيجيريا في ختام تصفيات أمم إفريقيا ومستهل الاستعداد للبطولة التي ستقام الصيف المقبل في مصر.

وتحدث وليد صلاح الدين مدير الكرة في الاتحاد عن اللاعب: "البعض انتقدنا عندما طلبنا استعارة عمار بسبب صغر سنه، لكننا كنا على ثقة في قدرته، ومسألة تميزه في المستقبل من عدمه أمر في يده وهو الذي سيقرر، لكن إذا إلتزم في الفترة المقبلة سيكون من أفضل لاعبي مصر خلال عامين."

ولم يتوقف تألق عمار حمدي على الظهور المميز في تسجيل الأهداف وصناعته فقد ظهر أيضًا على المستوى الفردي بـ12 مرواغة ناجحة في 4 مباريات، وعلى مستوى أداء الدوري الدفاعي قطع 18 كرة.