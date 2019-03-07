نادي بيراميدز يعلن عن أغنية جديدة

نشر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أغنية جديدة خاصة بالفريق. واشترك في هذه الأغنية العديد من الموسيقيين العالميين، والتي تم تسجيلها بأحد الاستوديوهات الخاصة، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثالث حاليًا بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.

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