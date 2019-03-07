فقرة تدريبات بدنية للاعبين الأهلي تحت قيادة أليخاندرو

قاد اليخاندرو، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة من التدريبات البدنية والاستشفائية للاعبي الفريق في بداية المران الذي يقام على ملعب الشهداء في الكونغو.
وحرص اليخاندرو على قيادة اللاعبين في فقرة مطولة من التدريبات البدنية استمرت ١٥ دقيقة. وذلك للتخلص من ضغوط وإرهاق الرحلة التي خاضها اللاعبون إلى هناك.
وكان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، قد فضل إلغاء
ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
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