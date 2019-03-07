الشباب البحريني يطلب خوض مدربه هيثم عبد القادر فترة معايشة في بيراميدز

تلقت ادارة نادي بيراميدز خطابا رسميا من نادي الشباب البحريني يطلب فيه خوض السوري هيثم عبد القادر المدير الفني للفريق فترة معايشة في بيراميدز مع الارجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق . وطلب النادي البحريني في خطابه ان تكون فترة المعايشة خلال المعسكر الذي يقيمه بيراميدز بدولة الامارات الشهر الجاري او عن طريق حضور المدرب السوري الي القاهرة خلال الفترة من ١٢ وحتي ٢٠ مارس . المعايشة خلال المعسكر الذي يقيمه بيراميدز بدولة الامارات الشهر الجاري او عن طريق حضور المدرب السوري الي القاهرة خلال الفترة من ١٢ وحتي ٢٠ مارس . وحرص نادي الشياب البحريني برئاسة ميرزا احمد علي علي الاشادة بالجهود التي يبذلها تركي ال الشيخ مابك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لتطوير الكرة المصرية بشكل خاص والكرة العربية بشكل عام . يذكر ان هيثم عبد القادر المدير الفني للشباب البحريني سبق له تدريب العديد من الاندية السورية واللبنانية بجانب المنتخب الاولمبي السوري في وقت سابق .

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