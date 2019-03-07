نادي المصري يعني إيهاب جلال في وفاة حفيدته

نعى النادي المصري البورسعيدي إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول ، بعد وفاة حفيدته اليوم. وكتب النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التراصل الاجتماعي "فيس بوك": خالص تعازينا القلبية للكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول الاجتماعي "فيس بوك": خالص تعازينا القلبية للكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأولللكرة بالنادي المصري في وفاة حفيدته كريمة الكابتن عمرو بركات لاعب نادي سموحة ، داعين الله أن يلهم الأسرة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

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