إف سي مصر يهزم القناة ويتصدر مجموعته

حقق فريق اف سى مصر فوزا مهما على القناة 5/4 فى الجولة 21 للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني. . ارتفع رصيد اف سي مصر إلى 43 نقطة متصدرا مجموعته مؤقتا وتجمد رصيد القناة عند 39 نقطة فى المركز الثالث . وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن تعادل كوكاكولا وشبين 1-1 وفوز المريخ بورتو السويس بهدف، والنصر على السويس 2-1، والزرقا على ابى صقل بهدف نظيف ودمياط على الشمس بملعبة بهدف ايضا

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