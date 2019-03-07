وليد صلاح: فوز الإتحاد السكندري ابعدنا عن منطقة الخطر

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الفوز على الإنتاج الحربي اليوم الخميس أبعد فريقه عن منطقة الهبوط والصعود الى المركز العاشر.
وقال وليد صلاح فى تصريحات لقناة تليفزيزنية جميع مباريات الدوريصعبة والقادم أصعب على جميع الفرق ، والفوز يرفع أي فريق عدد من المراكز والخسارة تعيده أكثر من مركز.
واشاد وليد بحكم القاء محمد عادل مؤكدا انه من افضل حكام الدوري هذا الموسم.
كان الاتحاد السكندرى قد تغلب على الإنتاج الحربى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع والعشرين ببطولة الدورى الممتاز رفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة .
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