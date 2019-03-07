كارفاخال يغيب شهر عن الملاعب

يغيب لاعب ريال مدريد داني كارفاخال عن الملاعب بعد أن أظهرت الفحوص الطيبة التي أجريت اليوم له من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني

من إصابة من الدرجة الثانية في العضلة المستقيمة الفخذية في فخذه الأيمن. سيتم تقييم تطور حالته.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن اللاعب يغيب لمدة لا تقل عن شهر.

جدير بالذكر تعرض فريق ريال مدريد لثلاثة هزائم متتالية وودع بطولتان كأس ملك إسبانيا علي يد برشلونة ودوري أبطال أوروبا علي يد أياكس الهولندي بمشاركة كارفاخال.