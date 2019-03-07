سفير مصر بالكونغو يحضر مران الأهلي قبل لقاء فيتا كلوب

حرص حمدي شعبان، السفير المصري في الكونغو، على حضور المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الكونغو.
واستقبل طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة، السفير المصري، وطاقم السفارة، الذين حرصوا على متابعة المران.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
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