الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة فيتا كلوب الكونغولي

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية مع نهاية المران الأول للأهلي في الكونغو.

وقام لاسارتي بإيقاف التقسيمة الفنية أكثر من

مرة لتوجيه اللاعبين، ومنحهم تعليمات فنية محددة للمدافعين ولاعبي الوسط والهجوم.

وحرص لاسارتي، خلال المران على منح اللاعبين بعض التدريبات التكتيكية

بعد دراسة الفريق المنافس بالفيديو جيدًا، ورصد أبرز نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.