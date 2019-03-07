حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية مع نهاية المران الأول للأهلي في الكونغو.
وقام لاسارتي بإيقاف التقسيمة الفنية أكثر منمرة لتوجيه اللاعبين، ومنحهم تعليمات فنية محددة للمدافعين ولاعبي الوسط والهجوم.
وحرص لاسارتي، خلال المران على منح اللاعبين بعض التدريبات التكتيكية
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة فيتا كلوب الكونغولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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