آرسنال يسقط أمام رين الفرنسي بثلاثية في الدوري الأوروبي

سقط فريق آرسنال في فخ الهزيمة أمام رين الفرنسي بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمع الفريقان اليوم الخميس على ملعب روازون بارك في ذهاب دور

الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل رين الفرنسي أهدافه الثلاثة في الدقائق 42 و65 و88 من عمر

المباراة بينما سجل أليكس إيوبي هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 14 مارس الجاري على ملعب الإمارات في إنجلترا معقل فريق المدفعجية.