رئيس المصري البورسعيدي ينفي كل ما نسب إليه حول هدم الاستاد

نفى الأستاذ سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي كل ما نسبته إليه بعض المواقع الالكترونية عن هدم الاستاد خلال الفترة المقبلة.

وأشار حلبية عبر الموقع الرسمي للفريق أن إدارة النادي المصري قد قامت قبل نحو شهر بتسليم الاستاد للبدء في عملية ترميمه، إلا

أن المؤشرات الأولية لكافة التقارير الهندسية تؤكد أن عملية ترميم كافة مرافق الاستاد ستستغرق معه فترة زمنية كبيرة بما يعوق استضافته لعدد من مباريات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.