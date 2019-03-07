رئيس المصري البورسعيدي ينفي كل ما نسب إليه حول هدم الاستاد

نفى الأستاذ سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي كل ما نسبته إليه بعض المواقع الالكترونية عن هدم الاستاد خلال الفترة المقبلة.
وأشار حلبية عبر الموقع الرسمي للفريق أن إدارة النادي المصري قد قامت قبل نحو شهر بتسليم الاستاد للبدء في عملية ترميمه، إلا
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