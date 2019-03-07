اونلاين | لايف.. مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر في الدوري الأوروبي live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف.. مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر في الدوري الأوروبي live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننقل لكم مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو بث مباشر اليوم الخميس الموافق 7-3-2019، إذ يدخل نادي تشيلسي الانجليزي في مهمة جديدة أوروبية أمام نادي دينامو كييف الأوكراني في مباراة تقام على ارضه ووسط جمهوره في اطار منافسا بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر في الدوري الأوروبي

الذهاب سيكون في إنجلترا علي ملعب الفريق الإنجليزي وبين جماهيره، ويطمح المدرب الإيطالي ساري في الفوز وتحقيق نتيجة كبيرة علي حساب المنافس الأوكراني خشية المفاجآت في العودة، خصوصا أن مستوي الفريق بدأ في العودة من جديد بالإرتفاع، عقب الإنتصارات الأخيرة، ولكنه يأمل في ألا يعود التذبذب إليه من جديد، فهل ينجح بالفوز أم سيكون هناك تعثر جديد ضد الفريق الذي يطمح في تحقيق نتيجة طيبة خارج ملعبه.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر في الدوري الأوروبي

وسيغيب المهاجم الإسباني فران سول عن صفوف دينامو كييف في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي لكرة القدم على ملعب تشيلسي بسبب إصابة في الكتف.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر في الدوري الأوروبي

وخرج اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام ديسنا في الدوري الأوكراني الممتاز السبت الماضي إثر التحام.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر في الدوري الأوروبي

وقال سول عبر انستجرام إنه سيخضع لجراحة بينما قدرت وسائل إعلام محلية إنه سيغيب لمدة شهرين.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر في الدوري الأوروبي

وقال اللاعب عبر حسابه الرسمي على انستجرام ”تأكدت أسوأ التوقعات وسيتوجب علي الخضوع لجراحة بسبب إصابة في الكتف… لا يمكن أن أشعر بحزن أكثر مما أنا فيه بعد هذه المرحلة الرائعة التي أعيشها مع دينامو كييف“.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر في الدوري الأوروبي

وانضم سول لصفوف دينامو كييف قادما من فيليم تيلبورج الهولندي في يناير كانون الثاني الماضي وساعد ناديه الأوكراني على تخطي أولمبياكوس في دور 32 من الدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر في الدوري الأوروبي

فبعد التعادل 2-2 على ملعب الفريق اليوناني نجح سول في إحراز هدف الفوز 1-صفر في لقاء الإياب.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر في الدوري الأوروبي

ويحتل دينامو كييف المركز الثاني في بطولة الدوري الأوكراني متأخرا بفارق سبع نقاط عن شاختار دونيتسك المتصدر بعد 20 مباراة.

موعد مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر في الدوري الأوروبي

البطولة: الدوري الأوروبي لكرة القدم

المباراة: تشيلسي – إنجلترا ضد دينامو كييف – أوكرانيا دور ال 16

الملعب: ستامفورد بريدج

المعلق : نوفل الباشي

توقيت المباراة: اليوم الخميس 7 مارس 2019 في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر في الدوري الأوروبي

Sport TV 2

BNT 1

beIN SPORTS HD 1

BT Sport 2 / HD

Arena Sport 4 HD Cro

Movistar Liga de Campeones HD1

RTBF La Deux

RMC Sport 1

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو بث مباشر