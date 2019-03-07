اونلاين | بث الاسطورة Dawri Plus .. مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشر اليوم 8 مارس .. Al-Ittihad كورة لايف

Advertisements

واصل فريق الاتحاد تحضيراته لمواجهة الفيحاء يوم الجمعة المقبل بحضور رئيس النادي لؤي ناظر ونائبه حمد الصنيع وعضو الشرف محمد بخاري.ووجه مدرب الفريق اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء الماضي لتأدية تدريبات استرجاعية فيما أكمل باقي اللاعبين المران الذي تركز على الجوانب الفنية. وشارك اللاعبان سيكو سانوجو ودا كوستا في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة فيما واصل اللاعب غاري رودريغيز برنامجه التأهيلي.