رياضة | مانشستر سيتي يصدر بيانا بشأن تحقيقات يويفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يصدر بيانا بشأن تحقيقات يويفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيانا رسميا على موقعه الرسمي، بشأن تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التي فتحت اليوم لاختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

وجاء بيان رسمي من مانشستر سيتي كالتالي : "يُرحب نادي مانشستر سيتي بافتتاح تحقيقات رسمية من الاتحاد الاوروبي كفرصة أيضاً لوضع حد للتكهنات الناتجة عن اختراق قوانين اللعب النظيف من الإعلام والصحف، وجميع هذه الاتهامات كاذبة ".

وكان قد فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" تحقيقا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشأن اختراق قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالاموال.

ونشر يويفا عبر موقعه الرسمي، إنه لن يكون هناك تعليقات بشأن التحقيقات الجارية حاليا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خاصة بعد فتح التحقيقات مع بعض الأندية سابقا.