رياضة | كلوب يحسم موقفه من تدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يحسم موقفه من تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع مدرب للفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل تولي مسئولية قيادة النادي هذا الموسم واستعدادا للموسم الجديد.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ميرور، إن كلوب لا يهتم بتدريب ريال مدريد في الفترة المقبلة، خاصة وأنه يركز مع ليفربول الإنجليزي في تحقيق الألقاب هذا الموسم.

وقد يرحل كلوب عن تدريب النادي الإنجليزي، في حال عدم تحقيق بطولات مع ليفربول هذا الموسم أيضا، حيث سيكون الموسم الرابع للمدرب الألماني مع الريدز.

ويحتل نادي ليفربول الإنجليزي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطة واحدة عن نادي مانشستر سيتي المتصدر البريمرليج.