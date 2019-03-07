رياضة | يوفنتوس يحسم اتفاقه مع نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحسم اتفاقه مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكالات

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن توصل يوفنتوس لاتفاق مع البرازيلي مارسيلو، ظهير ريال مدريد، بعقد مدته 4 أعوام.

وسينضم مارسيلو، الذي يرتدي قميص الميرينجي منذ 2007، إلى صفوف السيدة العجوز اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، براتب 12 مليون يورو في الموسم الواحد، بحسب صحيفة (لا ستامبا) المحلية.

وأصبح وضع مارسيلو مع الفريق الإسباني، غير واضح المعالم، ولم يلعب منذ أربع مباريات تحت إمرة المدرب، سانتياجو سولاري، ما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل.

وساهم اللاعب البرازيلي، في تحقيق الريال للقب دوري الأبطال، أربع مرات، والدوري الإسباني، أربع مرات أيضًا، فضلا عن بطولات أخرى.

وفي حال إتمام الصفقة، سيلحق مارسيلو بزميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.