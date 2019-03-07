رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 7 مارس.. تحذير فالفيردي وصفقة دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 7 مارس.. تحذير فالفيردي وصفقة دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية ضد رايو فاليكانو يوم السبت القدم في منافسات بطولة الدوري الاسباني، ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس والموافق 7 مارس 2019.

1- فالفيردي يحذر لاعبي برشلونة من مصير ريال مدريد

حرص إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، على تحذير اللاعبين من مباراة الفريق ضد نادي أولمبيك ليون الفرنسي القادمة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد خسر من فريق جيرونا، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار دور النهائي من بطولة السوبر الكتالوني.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية : "يجب الحذر من ليون، لان ما حد مع ريال مدريد يمكن أن يحدث مع فريقنا، ولكننا سنخوض المباراة بجدية كبيرة".

2- نجم أياكس: سأعود إلى برشلونة

أعرب الكاميروني أندري أونانا حارس مرمى آياكس الحالي عن رغبته في العودة لصفوف فريقه السابق برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وقال أونانا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "إذا عدت إلى برشلونة سأكون سعيدًا مرة أخرى، ولست خائفا من المنافسة وإذا تنافست مع شخص أكبر مني فذلك أفضل، حيث سأتعلم المزيد وسنرى مع الوقت ما سيحدث".

وأضاف : "حاليًا أنا لاعب في آياكس وسعيد لوجودي هنا وأريد حصد المزيد من الألقاب في هولندا".

وعن الفوز على ريال مدريد في دوري الأبطال، قال أونانا : "نعلم أننا صنعنا التاريخ ووثقنا بأنفسنا وعرفنا أننا إذا تحركنا بالكرة فإن ريال مدريد سيُعاني وبالهدف المبكر فتحنا المباراة وكان ذلك أسعد يوم لي في آياكس".

3- برشلونة يدخل السباق للتعاقد مع موهبة بنفيكا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة مازال يسعى للتعاقد مع المزيد من النجوم، وخاصة في الخط الهجومي، الذي يحتاج للاعب شاب ذو قدرات تهديفية عالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن نادي برشلونة ونظيره يوفنتوس الإيطالي، يستهدفوا بقوة التعاقد مع جواو فيليكس لاعب بنفيكا البرتغالي.

وأفادت التقارير أن يوفنتوس قد بدأ تحركاته لضم جوهرة بنفيكا البرتغالي جواو فيليكس، بعد لقائه مع وكيل اللاعب خورخي مينديز.

4- أجراس الإنذار تدق في آذان لاعبي برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يشعر بحذر كبير، في ظل توديع العديد من الفرق الكبرى لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وعلى رأسها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" الإسبانية، فإن التحذريات قد وصلت بالفعل لغرفة ملابس البارسا: "انظروا إلى ما حصل مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان".

وتلقى فريق فالفيردي كل انواع التحذيرات والاشارات قبل استقبال ليون في دوري الابطال، لاعبو البارسا اخذوا درسا كبيرا عبر ما قدمه اياكس واليونايتد، وايضا في ذهنهم تحذير من تكرار كارثة روما.

5- إنفراجة في مفاوضات برشلونة مع دي ليخت

يواصل نادي برشلونة الإسباني، مساعيه من أجل التعاقد مع المدافع الدولي الهولندي وقائد أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، خلال الفترة القليلة القادمة.

وبحسب ماذ كرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هناك إنفراجة كبيرة في ماةضات البارسا مع نجم فريق العاصمة الهولندية.

وأكدت التقارير أن النادي الكتالوني سوف يفعل كل شيء من أجل التعاقد مع دي ليخت، وخاصة أن هناك قدرة مالية كافية لمواجهة النفقات اللازمة لإغلاق وضمان عملية نقل مدافع اياكس.

6- جيرارد بيكيه يغيّر فلسفة برشلونة الدفاعية

تحول برشلونة، الذي اشتهر على مدار العقد الماضي بأنه أكثر أندية أوروبا هيمنة على الأداء الهجومي الممتع، إلى سيد الأداء الدفاعي الصلب في القارة العجوز، خلال الأسابيع الأخيرة، بفضل نجمه جيرارد بيكيه.

وحافظ النادي الكتالوني، الذي يتصدر مسابقة "الليجا" بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد قبل استضافة رايو فايكانو المتعثر بعد غد السبت، على شباكه دون أن تهتز في أخر 6 مباريات ما يعطي مؤشرًا جيدًا لسعيه للاحتفاظ باللقب.

ويقف المدافع البالغ عمره 32 عامًا، ويخوض موسمه الـ11 مع برشلونة منذ عودته إلى فريق طفولته، قادمًا من مانشستر يونايتد في طليعة هذا الشغف الدفاعي الجديد.

7- برشلونة يحسم قراره بشأن التعاقد مع دي ليخت

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قد حدد قراره النهائي، بشأن التعاقد مع قائد ونجم دفاع أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن البارسا لا يريد الدخول بمزاد من أجل التعاقد مع دي ليخت، لأن خزانة النادي الكتالوني لا تتحمل دفع مبالغ كبيرة في الوقت الراهن.

وأفادت التقارير أنه يجب على مدافع اياكس اتخاذ خطوة مهمة واقناع ناديه بالإنتقال إلى البارسا بمبلغ معقول، في هذه الحالة سيتحرك النادي الكتالوني على الفور.

8- راكيتيتش يواجه مصير مجهول في برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، لم يحسم مصير النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، على الرغم من المستويات المميزة التي يقدمه اللاعب.

وذكرت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، صعب في تعامله مع راكيتيتش.

حيث أن رئيس البارسا لا يزال بدون أي غمزة للكرواتي، الذي يأمل في حدوث تحسين عقده، قال بارثوميو "ايفان لديه عقد، سنتحدث"، هذا البرود من ادارة البارسا، تجعل اللاعب يفكر في الرحيل، ولكن فالفيردي يحبه.

9- فيسيل كوبه يقدم لاعب برشلونة الجديد

قدم نادي فيسيل كوبه الياباني لاعبه الجدجيد سيرجي سامبر بعد ضمه من برشلونة خلال الفترة الحالية عقب فسخ عقده مع الفريق الكتالوني.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن سامبر وقع في الساعات الماضية مع فريق فيسيل كوبه الياباني بعدما قرر فسخ عقده مع برشلونة بحثاُ عن فرصة جديدة.

واشارت الصحيفة، إلى أن إنييستا لعب دوراً كبيراً في إقناع سامبر بالانضمام لفريق كوبه الياباني ليشاركه خط وسط الفريق في الفترة المقبلة.

واعرب سامبر عن سعادته بالانضمام لفريقه الجديد متمنياً المشاركة سريعا مع الفريق والحصول على فرصة بعدما ابتعد عن المشاركة مع برشلونة في الفترة الماضية.

10- أسطورة برشلونة يسخر من ريال مدريد

سخر خريستو ستويشكوف أسطورة نادي برشلونة الإسباني من إقصاء نادي ريال مدريد على يد أياكس الهولندي بدوري الـ16 من مسابقة دوري الأبطال.

وخرج ريال مدريد من دوري الأبطال بهزيمة مذلة وسط جماهيره 4-1 في ملعب البرنابيو ليودع على آثرها بطولة دوري الأبطال.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن خريستو ستويشكوف أسطورة برشلونة احتفل بطريقة غريبة عقب خروج ريال مدريد من دوري الأبطال عقب الهزيمة من أياكس.

واضافت الصحيفة، أن أسطورة برشلونة ظهر في احدي الصور وهو يحمل درع لاحد القبور كتب عليه ريال مدريد، في إشارة إلى نهاية عصر ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن خريستو ستويشكوف دائماً ما يدخل في مناقشات حادة مع لاعبي ريال مدريد أبرزهم أربيلو لاعب الفريق السابق.