رياضة | مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي مانشستر سيتي، يواجه خطر الاستبعاد من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك بسبب مخالفة قانون اللعب النظيف.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، إلى أنه تم فتح تحقيقًا بخصوص احتمالية مخالفة النادي الانجليزي لقانون اللعب المالي النظيف.

ونشرت وسائل الإعلام اتهامات لمانشستر سيتي بالتلاعب في قانون اللعب المالي النظيف، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتحقيق فيها.

وقال الاتحاد الأوروبي، أنه لن يقوم بأي تعليق خاص بتلك الاتهامات، لكن لو ثبتت المخالفة على مانشستر سيتي فأنه سيكون مهدداً بالاستبعاد من النسخة القادمة لبطولة دوري أبطال أوروبا.