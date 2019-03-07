رياضة | برشلونة يسخر من باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسخر من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر نادي برشلونة الإسباني من خروج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر حساب نادي برشلونة الرسمي صورة عبر موقعه الرسمي على تويتر، وظهر خلالها سيرجي روبرتو وهو يضحك بشكل هيستيري.

وكان البارسا قد حقق ريمونتادا على فريق باريس سان جيرمان منذ سنوات على ملعب الكامب نو، وكان قد أحرز روبرتو هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

ويلتقي برشلونة ضد نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الاسبوع القادم، ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.