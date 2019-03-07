رياضة | تقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية مع نهاية المران الأول للأهلي في الكونغو.

وقام لاسارتي بإيقاف التقسيمة الفنية أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين، ومنحهم تعليمات فنية محددة للمدافعين ولاعبي الوسط والهجوم.

وحرص لاسارتي، خلال المران على منح اللاعبين بعض التدريبات التكتيكية بعد دراسة الفريق المنافس بالفيديو جيدًا، ورصد ابرز نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.