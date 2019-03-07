رياضة | تأكيدا لانفراد الفجرالرياضي.. الزمالك يطرح تذاكر مباراة جورماهيا للأعضاء فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدا لانفراد الفجرالرياضي.. الزمالك يطرح تذاكر مباراة جورماهيا للأعضاء فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرح مسؤولو نادي الزمالك تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام جورماهيا الكيني، اليوم الخميس بمقر النادي، لأعضاء الجمعية العمومية فقط، دون طرحها للفئة العامة من الجماهير، وذلك كما أكد موقع “كورة أون” في وقت سابق.

وبلغت سعر التذكرة 5 جنيهات، ولكن يشترط على العضو أثناء شرائه تذكرة واحدة، دفع مبلغ 25 جنيه، بخلاف ثمن التذكرة الأساسي، كقيمة انتقاله في الأتوبيسات المخصصة من النادي إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، المحدد إقامة المباراة عليه، مع استلام وصل يفيد بدفع المبلغ المذكور، ولا تباع التذاكر إلا رفقة الوصل الخاص بوسيلة النقل.

ويلتقي الزمالك مع بطل كينيا يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.