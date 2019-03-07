رياضة | عقوبة قاسية في انتظار نيمار

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يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبة على اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تصريحاته المثيرة بعد خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا

وكتب نيمار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، : "من العار أن نضع 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التليفزيون".

ولم يشارك نيمار مع باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مباراته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

يذكر أن مانشستر يونايتد نجح في الصعود على حساب باريس سان جيرمان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب البارك في العاصمة الفرنسية باريس.